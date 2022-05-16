В столице поймали серийного велосипедного вора (ВИДЕО)

В столице поймали серийного велосипедного вора (ВИДЕО)

Полиция задержала 24-летнего молодого человека, подозреваемого в серии краж. 

По данным пресс-службы столичной полиции, задержанный причастен как минимум к 6 кражам велосипедов. Преступления совершались в подъездах домов в секторе Ботаника. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Общая сумма ущерба составила 23 000 леев. На допросе подозреваемый признался, что продал украденные велосипеды и потратил деньги на личные нужды.

По факту краж возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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