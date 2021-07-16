В столице поймали серийного “пляжного” вора (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в серии краж.

Всё произошло 13 июля. В полицию обратился один из пострадавших. Он сообщил, что у него украли вещи, оставленные без присмотра на берегу озера в секторе Буюканы. На место прибыла оперативная группа. Правоохранители выяснили, что злоумышленник совершил три подобные кражи. Он находил личные вещи, оставленные без присмотра отдыхающих, и забирал их. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч леев.

В ходе расследования подозреваемый был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину. Украденное имущество вскоре будет возвращено владельцам. Примечательно, что злоумышленник находился в розыске по подозрению в подобных преступлениях.

По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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