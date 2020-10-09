В столице поймали подростков-рецидивистов, укравших портмоне с деньгами из чужого авто (ВИДЕО)

0

Двоих уроженцев Оргеевского района 12 и 15 лет задержали по обвинению в краже из автомобиля.

3 октября приятели, находясь на улице Трандафирилор на Ботанике, разбили окно машины, припаркованной во дворе дома. Несовершеннолетние вытащили портмоне, в котором находилось 400 евро.

Вскоре подозреваемых удалось поймать. Как выяснилось, юноши причастны к ряду правонарушений, совершённых в Оргеевском районе.

Полиция возбудила уголовное дело. Нарушителям грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.