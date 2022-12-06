В столице поймали подозреваемого в убийстве мужчину: ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Правоохранители задержали 37-летнего жителя Бендер, подозреваемого в убийстве.

По данным пресс-службы ГИП, все произошло в конце ноября в одной из квартир в столичном секторе Ботаника. В полицию поступило сообщение о попытке двойного убийства. В результате следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый, заранее договорившись с 23-летней женщиной, пришел к ней в гости, чтобы оказать ей интимные услуги.

В квартире подозреваемый вместе с мужем женщины употребляли спиртные напитки, на фоне чего между мужчинами вспыхнула ссора. Гость нанес супругам множественные удары ножом, а сам получил два удара в области спины.

В результате 30-летний мужчина скончался, а его жену и подозреваемого госпитализировали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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