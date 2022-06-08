Водителя фуры поймали пьяным за рулём

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Патрульные остановили грузовик вчера на улице Гренобле. Во время беседы с водителем полицейские почувствовали резкий запах алкоголя.

По данным пресс-службы ГИП, 50-летний мужчина признался, что выпил. Тест на алкоголь показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,33 мг/л алкоголя.

Мужчину отстранили от вождения, а грузовик отвезли на штрафстоянку. Обстоятельства инцидента выясняются.

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