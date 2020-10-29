В столице поймали несовершеннолетнего угонщика (ВИДЕО)

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15-летний юноша из Сынжерейского района сломал замок на двери гаража и угнал Volkswagen Transporter. Несовершеннолетний отправился кататься по улицам города, на одной из которых его остановили другие водители и оповестили полицию.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за кражи и угоны, а также находился под следствием и разыскивался инспекторатом полиции Сынжерей. Ранее молодого человека приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. За угон транспортного средства его ждёт новое наказание.

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