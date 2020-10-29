В столице поймали несовершеннолетнего угонщика (ВИДЕО)

В столице поймали несовершеннолетнего угонщика (ВИДЕО)

15-летний юноша из Сынжерейского района сломал замок на двери гаража и угнал Volkswagen Transporter. Несовершеннолетний отправился кататься по улицам города, на одной из которых его остановили другие водители и оповестили полицию.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за кражи и угоны, а также находился под следствием и разыскивался инспекторатом полиции Сынжерей. Ранее молодого человека приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. За угон транспортного средства его ждёт новое наказание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md