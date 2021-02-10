В столице поймали наркодилера-рецидивиста (ВИДЕО)

В столице поймали наркодилера-рецидивиста (ВИДЕО)

На Рышкановке патрульные заметили припаркованный на обочине автомобиль Honda. Внутри находился мужчина, который вёл себя подозрительно.

При проверке в машине нашли запрещённые предметы и вещества: 6 упаковок с белым веществом, пакет с измельчённой растительной массой, самодельный прибор для употребления наркотиков, мобильные телефоны, , пневматический пистолет.

Мужчина путался в показаниях. Как выяснилось позже, ранее его привлекали за незаконный оборот наркотиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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