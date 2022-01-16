В столице поймали мужчину, объявленного в розыск за кражу

В столице поймали мужчину, объявленного в розыск за кражу

Накануне на одной из улиц столицы карабинеры задержали мужчину, объявленного в розыск по подозрению в краже. 

Во время инспектирования улиц в центре столицы карабинеры заметили мужчину с подозрительным поведением, который, увидев правоохранителей, резко развернулся и направился в другую сторону. Его задержали. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в краже.

Задержанного отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Центр.

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