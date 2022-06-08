Момент угона велосипеда в столице попал на видео

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Вором оказался 23-летний уроженец Страшен. Он находится под следствием.

В полицию обратился 34-летний житель столицы и рассказал о пропаже велосипеда, оставленного на парковке. Ущерб составил 3200 леев.

Как было установлено, злоумышленник сломал замок на велопарковке и уехал на чужом транспортном средстве. После задержания гражданин рассказал, что продал велосипед за 700 леев.

За кражу молодому человеку грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или до 4 лет тюрьмы.

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