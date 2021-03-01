В столице поймали мошенника, “разводившего” на деньги владельцев авто (ВИДЕО)

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42-летний житель столицы был задержан по подозрению в мошеннических действиях.

Мужчина с целью присвоения чужого имущества вводил в заблуждение жертв. Под предлогом помощи с оформлением технического осмотра и страховок на автомобили гражданин получал деньги, после чего исчезал. Более того, у 29-летнего мужчины он мошенническим образом отнял автомобиль BMW.

Подозреваемый признал свою вину. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство. Теперь ему грозит штраф от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

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