В столице поймали мошенника, “разводившего” на деньги владельцев авто (ВИДЕО)

В столице поймали мошенника, “разводившего” на деньги владельцев авто (ВИДЕО)

42-летний житель столицы был задержан по подозрению в мошеннических действиях.

Мужчина с целью присвоения чужого имущества вводил в заблуждение жертв. Под предлогом помощи с оформлением технического осмотра и страховок на автомобили гражданин получал деньги, после чего исчезал. Более того, у 29-летнего мужчины он мошенническим образом отнял автомобиль BMW.

Подозреваемый признал свою вину. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство. Теперь ему грозит штраф от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md