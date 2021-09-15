В столице поймали карманника, орудовавшего в общественном транспорте

0

Правоохранители задержали 44-летнего жителя Флорештского района, подозреваемого в карманной краже. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным столичной полиции, инцидент произошёл в конце июля на улице Митрополит Варлаам. Вор вытащил из сумки 44-летней женщины кошелёк с деньгами. Ущерб составил 6400 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину и сказал, что воспользовался невнимательностью женщины.

Кошелёк с деньгами был изъят. По факту карманной кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.