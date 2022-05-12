В столице поймали двух воришек: один обчистил авто, а второй напал на девушку

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Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции задержали 24-летнего мужчину и 16-летнего юношу. Один подозревается в краже, а второй – в уличном ограблении. Преступления были совершены минувшей ночью в столичном секторе Центр.

По данным пресс-службы столичной полиции, первый случай произошёл на улице Гренобле. 24-летний мужчина обчистил автомобиль. Его задержали и доставили в инспекторат полиции.

Во втором случае на бульваре Штефана чел Маре подросток напал на 28-летнюю женщину и отобрал у неё сумку. На допросе парень признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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