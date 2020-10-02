В столице поймали двух распространителей наркотиков (ВИДЕО)

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Двое граждан, сбывавших наркотики на территории столицы, были задержаны сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Ботаника.

Наблюдение за преступной деятельностью мужчин велось в течение двух месяцев. Задержание состоялось 23 сентября при попытке сбыта ими наркотического вещества Subutex.

В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли около 110 запрещённых таблеток, которые продавали по 800 леев за единицу. Правонарушители арестованы на 30 суток. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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