В столице поймали двух мужчин, торговавших наркотиками (ВИДЕО)

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Сотрудники столичного управления полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Граждан задержали на месте преступления, когда они оставляли “закладки”. Через приложение Telegram клиентам продавали марихуану, экстази, PVP и гашиш. При обысках в доме мужчин нашли несколько пакетиков с психотропными веществами.

Возбуждено уголовное дело. Наркосбытчикам грозит до 7 лет лишения свободы.

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