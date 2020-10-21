В столице поймали домушника, “обчистившего” по меньшей меры три квартиры (ВИДЕО)

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34-летнего жителя Новоаненского района подозревают в серии краж из домов на территории муниципия Кишинев.

По данным пресс-службы столичной полиции, с сентября по октябрь вор “обчистил” по меньшей мере три квартиры в секторах Ботаника и Буюканы. Мужчина взламывал замки и проникал в жилища, когда хозяев не было дома. Общая сумма ущерба, нанесённая владельцам недвижимости, составила 60 000 леев.

Злоумышленник был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину.

Мужчину поместили в изолятор на 72 часа. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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