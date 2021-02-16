В столице поймали банду наркоторговцев с товаром на 200 тысяч леев (ВИДЕО)

В столице поймали банду наркоторговцев с товаром на 200 тысяч леев (ВИДЕО)

Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника получили оперативную информацию о преступной деятельности четырёх мужчин, которые намеревались продать крупную партию наркотиков. 

В результате следственных мероприятий преступники были задержаны с поличным на одной из улиц в секторе Рышкановка. Это жители столицы в возрасте от 25 до 40 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

В ходе обыска автомобиля, в котором находились подозреваемые, был обнаружен пакет с растительным веществом. Если бы мужчинам удалось продать наркотики, они получили бы прибыль в размере 200 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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