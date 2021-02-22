Пойманы 65 правонарушителей, находившихся в розыске

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Сотрудники столичной полиции продолжают принимать все необходимые меры для установления местонахождения лиц, скрывающихся от следствия.

По данным пресс-службы ведомства, с 15 по 21 февраля правоохранители задержали 65 человек. 43 из них были объявлены в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за кражи, оборот наркотиков, хулиганство и грабежи. Кроме этого, за отчётный период были задержаны 22 государственных должника.

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