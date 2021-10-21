В столице поймали наркосбытчика (ВИДЕО)

В столице поймали наркосбытчика (ВИДЕО)

Мужчина распространял наркотики на территории Кишинёва. Его задержали на Рышкановке.

В ходе личного досмотра, а также обысках в гараже и доме задержанного было изъято несколько пакетиков с наркотическим веществом, весы, мобильные телефоны, банковские карты и пр. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 50 000 леев.

Мужчина задержан на 30 суток, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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