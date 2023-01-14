В столице появятся безопасные пешеходные переходы

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На фоне участившихся случаев дорожных аварий с участием пешеходов горадминистрация планирует внедрить на территории муниципия новые проекты, чтобы избежать “очень трагичных и печальных случаев”. В рамках одного из таких проектов в Кишинёве появятся безопасные пешеходные переходы.

Безопасности пешеходных переходов всегда уделялось особое внимание. В приоритетном порядке их устанавливают рядом с учреждениями общественного значения, а поблизости всегда есть уличное освещение. Но, как признают в примарии, пока не все пешеходные переходы в муниципии достаточно освещены.

Некоторые пешеходные переходы расположены в зонах с повышенным риском аварий. Чтобы сделать их более безопасными, в конце 2021 года здесь были установлены дополнительные предупреждающие знаки. Однако сбивать на пешеходных переходах меньше не стали, напротив, тенденция увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на “зебре” вызывает серьёзную тревогу. А потому было решено реализовать ряд дополнительных мер. Одной из них станет обустройство пешеходных переходов на возвышенности, пишет ntv.md.

Ещё один способ сохранить жизнь пассажиров – обустроить на разделительной полосе широких проспектов островки безопасности. Они будут весьма кстати там, где нет поблизости подземных переходов.

Частой причиной аварий с участием пешеходов является неспособность адаптировать скорость автомобилей в движении. Сейчас предлагается стандартизировать скорость по всем городским дорогам.

По данным МВД, в этом году наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий. С 1 по 11 января произошло 15 ДТП – на пять больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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