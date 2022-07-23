В столице появится ещё одна пешеходная улица

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Театральный переулок в Кишинёве станет пешеходным. Решение по этому поводу было принято муниципальным советом.

На данном участке работают несколько экономических агентов, поэтому превращение артерии в пешеходную повысит её привлекательность как для горожан, так и для туристов, пишет moldpres.md.

Для реализации проекта будет объявлен открытый конкурс, в ходе которого выберут лучшую концепцию. Для этого в бюджете 2023 года будут предусмотрены финансовые средства. Работы по модернизации также начнутся в следующем году.

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