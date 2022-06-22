В столице появился ещё один благоустроенный сквер (ФОТО)

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По адресу Яловенская, 98/2, где ранее была неухоженная зона с гаражами, теперь появился благоустроенный сквер.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что местные жители могут с удовольствием проводить здесь свободное время.

Работы предполагали обустройство пешеходных аллей и парковочных мест, монтаж освещения, установку скамеек и урн для мусора. Также здесь были обустроены две детские площадки, фитнес-площадка и многофункциональная спортивная площадка. Рядом установлена новая платформа для сбора мусора.

Стоит отметить, что за прошлый год вокруг этого сквера были отремонтированы несколько дворов многоквартирных домов, обустроены парковочные места, отремонтированы тротуары и благоустроены зелёные зоны.

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