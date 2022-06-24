В столице появилась станция онлайн-контроля качества воздуха

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Первая станция контроля качества воздуха была установлена сегодня в Кишинёве. Станция будет регистрировать загрязнения в основном из-за выхлопных газов от автомобилей.

Установка оснащена программным обеспечением, анализаторами газа и расходными материалами. Данные на основе этого мониторинга помогут принимать решения относительно повышения качества воздуха, пишет ipn.md.

По словам министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу, Молдове необходимы 18 подобных станций онлайн-мониторинга.

Это шаг вперёд для Республики Молдова с точки зрения защиты атмосферного воздуха. Станция в постоянном режиме измеряет пять показателей, и на основе этих данных мы можем видеть, как меняются индикаторы в дневное время в зависимости от трафика в городе, и как эти индикаторы снижаются в ночное время, когда движение меньше, – пояснила министр.

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