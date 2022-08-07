В столице подросток упал с 9-го этажа и чудом выжил

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Инцидент произошел накануне на улице Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы. С 9-го этажа строящегося здания упал 15-летний парень.

По данным полиции, потерпевший находился на территории строящегося здания вместе с двумя приятелями. Несовершеннолетние полезли на верхние этажи, но в один момент один из них сорвался и упал, передает tv8.md.

На место прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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