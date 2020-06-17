В столице подростки угнали автомобиль, покатались и бросили (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы по горячим следам задержали трёх подростков в возрасте от 16 до 18 лет за угон автомобиля.

В полицию обратился владелец Volkswagen Golf и сообщил об угоне. Пострадавший заявил, что припарковал автомобиль во дворе дома на улице Ион Крянгэ, а утром транспортное средство не нашёл.

Впоследствии автомобиль был обнаружен на одной из улиц сектора Буюканы. Вскоре были пойманы и правонарушители. Задержанные признали свою вину, заявив, что угнали машину, чтобы покататься. В соответствии с законодательством, им грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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