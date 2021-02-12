В столице подростки-хулиганы разбили окна нескольких припаркованных машин (ВИДЕО)

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От рук злоумышленников “пострадали” восемь автомобилей. Инцидент произошёл минувшей ночью в микрорайоне Телецентр, на улице Георге Кашу.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что были повреждены 8 автомобилей, а из одного пропали ценные вещи. В результате следственных мероприятий были установлены подозреваемые. Это двое 16-летних подростков, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, передаёт deschide.md.

По данному факту было инициировано расследование. Обстоятельства выясняются. Наказание будет установлено в зависимости от суммы ущерба.

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