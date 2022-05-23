В столице подано более 8 300 заявлений на зачисление детей в первый класс

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В Кишинёве было подано более 8300 заявлений на зачисление детей в первый класс, что составляет около 90% от общего числа мест в первых классах в учебных заведениях муниципия. Об этом сообщил начальник Управления образования, молодёжи и спорта муниципия Андрей Павалой.



По его словам, всего в государственных образовательных учреждениях Кишинёва предусмотрено около 9300 мест в первый класс, передаёт moldpres.md.

На первом этапе до 13 июня обрабатываются заявления и документы, поданные для зачисления детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства. Второй этап, который пройдёт с 14 июня по 29 августа, предполагает заполнение оставшихся свободных мест.

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