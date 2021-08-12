В столице по ряду адресов не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в 12 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 70, 70/2, 70/3, 72, Трандафирилор 1, 1/1 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

Штефан чел Маре 153 – с 09:20 до 16:30.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 99, Будешть 2, К. Дачилор 14, 56, 118, 120, 132, 138/1, 152-158, Ероий Нямулуй 69-162, 126, 362, Н. М.-Спэтару 16A, М. чел Бэтрын 21A, Вадул-луй-Водэ 151 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

пер. Бульбочика6, 7, 9, 9A, К. Басарабией 5, 8, 10/1, К. Мошилор 9, 17, 40, К. Орхеюлуй 3, 10-22, 28, 11-35, 107, Карьерей 18, 30-50, 43-79, пер. 1 Карьерей 1-33, 2-24, пер. 2 Карьерей 2-16, 24-30, 5-21, Кэрэушилор 4, Чиркулуй 50, Дойна 2-6, 7, 13-15, 167, Дубэсарь 1-3, 2-10, Пьетрэрией 39, 49/1, пер. 1 Пьетрэрией 30, 37, пер. 2 Пьетрэрией 19, 23, 26A, 26, 34, 45, Подгоренилор 4, 6, 7A, Вистерничень 18, 26-28, 42-68 – с 09:00 до 16:00.

ул. Бульбочика 6, 46-48, 54, Карьерей 4/1, 9, 10-28, 36, 48, пер. Карьерей 4A, 16, Чиркулуй 11, 16, 26-58, 47-59, 65, пер. 1 Чиркулуй 1, 9-13, 12-14, пер. 2 Чиркулуй 1, Пьетрэрией 13A, пер. 2 Пьетрэрией 2, 17-21, 27-29, бул. Ренаштерий 5, 8-10, 11, 33, 999 – с 09:30 до 17:00.

ул. Язулуй 5 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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