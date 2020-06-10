Пьяный водитель пытался дать взятку патрульному (ВИДЕО)

Пьяный водитель пытался дать взятку патрульному (ВИДЕО)

Житель столицы остался без водительских прав после того, как его поймали за рулём в нетрезвом виде.

Инцидент произошёл в ночь на 10 июня на улице И. Инкулец в секторе Центр. Произошедшее снял на видео очевидец. По его словам, сотрудники правоохранительных органов остановили пьяного водителя и стали составлять протокол о нарушении. В этот момент мужчина попытался дать им взятку.

Информацию подтвердила сотрудник пресс-службы НИОБ Наталья Головко, пишет echipa.md. Обстоятельства инцидента выясняются.

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