В столице пьяный таксист пытался скрыться от полиции, но въехал в дерево

В столице пьяный таксист пытался скрыться от полиции, но въехал в дерево

Водитель такси нарушил ПДД на глазах у патрульных. Мужчина хотел скрыться с места происшествия, но врезался в дерево.

Инцидент произошёл накануне вечером в секторе Центр. 26-летний таксист проигнорировал запрещающий дорожный знак. Нарушение заметил патрульный экипаж НИОБ. Водителю приказали остановиться, однако мужчина проигнорировал требование полиции и попытался уехать от инспекторов. На одном из перекрёстков он не справился с управлением и врезался в дерево, пишет deschide.md.

Тест выявил у водителя 0,29 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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