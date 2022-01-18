В столице пьяная компания устроила аварию на арендованном авто

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Инцидент произошёл накануне вечером на пересечении улиц Александра Пушкина и Александру чел Бун.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, столкнулись автомобили Dacia Sandero и Ford. После удара Dacia отбросило в столб, в результате чего 17-летнему пассажиру потребовалась госпитализация, пишет deschide.md.

По словам очевидцев, в аварии виноват 20-летний водитель Dacia, проехавший улицу на красный свет. Также сообщается, что в автомобиле находились 7 молодых людей, все в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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