В столице пара рецидивистов промышляла кражами лотерейных билетов (ВИДЕО)

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Ранее судимые мужчина и женщина были задержаны сотрудниками инспектората полиции Чекан.

В середине мая к правоохранителям обратились сотрудники двух киосков и сообщили, что злоумышленники украли лотерейные билеты. Ущерб составил 950 леев. Аналогичный инцидент произошёл неделей позже, когда подозреваемые украли билеты на 1 000 леев.

Виновных задержали. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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