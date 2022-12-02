В столице пара наладила торговлю наркотиками (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Рышкановки задержали 30-летнего мужчину и его 19-летнюю сожительницу.

При обыске в их квартире обнаружили около 1,5 кг наркотических веществ, PVP и мефедрон, приблизительная стоимость которых составляет 2 млн леев. Подозреваемые сбывали наркотики через Telegram или посредством курьеров.

Если вина молодых людей будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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