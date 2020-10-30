В столице отремонтируют тротуары ещё на шести улицах

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в скором времени будут отремонтированы тротуары на шести главных улицах столицы. Соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром Виктором Киронда.

По данным пресс-службы ведомства, тротуары будут отремонтированы на бульварах Дачия, Дечебал, улицах Алба-Юлия, Каля Ешилор, Хынчештское шоссе и Ион Крянгэ (в периметре парка “Дендрарий”). Кроме того, профильные муниципальные службы идентифицируют и эвакуируют незаконно установленные на тротуарах объекты – постройки, рекламные панно, киоски, которые могут создавать препятствия при выполнении ремонтных работ.

Стоит отметить, что в настоящее время тротуары ремонтируют на улицах Александра Пушкина и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Московском проспекте, а также на пересечении улиц Болгарская – Александру чел Бун – Кожокарилор.

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