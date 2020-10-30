В столице отремонтируют тротуары ещё на шести улицах

В столице отремонтируют тротуары ещё на шести улицах

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в скором времени будут отремонтированы тротуары на шести главных улицах столицы. Соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром Виктором Киронда. 

По данным пресс-службы ведомства, тротуары будут отремонтированы на бульварах Дачия, Дечебал, улицах Алба-Юлия, Каля Ешилор, Хынчештское шоссе и Ион Крянгэ (в периметре парка “Дендрарий”). Кроме того, профильные муниципальные службы идентифицируют и эвакуируют незаконно установленные на тротуарах объекты – постройки, рекламные панно, киоски, которые могут создавать препятствия при выполнении ремонтных работ. 

Стоит отметить, что в настоящее время тротуары ремонтируют на улицах Александра Пушкина и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Московском проспекте, а также на пересечении улиц Болгарская – Александру чел Бун – Кожокарилор.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md