В столице отремонтировали более ста мусорных баков

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Муниципальное предприятие “Autosalubritate” в этом месяце отремонтировало более сотни повреждённых мусорных контейнеров.

Как уточнили на предприятии, пишет moldpres.md, с городских площадок для сбора мусора вывезено, отремонтировано и покрашено около сотни баков. Большинство контейнеров поступило из центра столицы – с улиц Букурешть, Щусева и Когэлничану.

В секторе Рышкановка отремонтировано 15 мусорных контейнеров. Из сектора Буюканы были вывезены десять контейнеров, которые уже не подлежали ремонту. Вместо них установили новые.

МП “Autosalubritate” обслуживает более 10 000 контейнеров, из которых около 1 500 предназначены для сортировки мусора, подлежащего переработке.

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