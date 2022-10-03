В столице отмечают рост стоимости аренды жилья

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В Кишинёве очередной рост стоимости аренды жилья – найти доступные к проживанию квартиры становится всё сложнее, так как арендодатели повышают цены.

Среди причин указывается рост спроса в связи с началом учебного года и большого количества иностранцев в столице, а также общий рост цен и стоимости коммунальных услуг. Риелторы отмечают, что в августе и сентябре стоимость аренды выросла в среднем на 50%. Сильно возрос спрос на краткосрочную аренду, сроком в 1-2 месяца, что также привело к росту цен, передаёт gagauzinfo.md.

– Если в 2021 году аренда однокомнатной квартиры стоила 150-300 евро, то сейчас она начинается с 250-350 евро. Трёхкомнатная квартира в прошлом году стоила максимум 350-400 евро, сейчас стоимость аренды доходит до 600-700, – отмечают агенты по недвижимости.

Они говорят, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения стоимости аренды, так как сохраняется высокий спрос на недвижимость.

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