В столице отмечается снижение числа заболевших коронавирусом

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На прошлой неделе число случаев COVID-19 в столице уменьшилось. Об этом рассказал на заседании руководителей муниципальных служб начальник Главного управления соцпомощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

В настоящее время в столичных больницах находятся 336 человек с ковидом.

– Около 50 пациентов в тяжёлом состоянии. На прошлой неделе было зафиксировано 10 смертей. Речь идёт о людях, страдавших хроническими заболеваниями, – уточнил Гылкэ, пишет moldpres.md.

Руководство Главного управления медико-социальной помощи призвало граждан быть ответственными и впредь соблюдать меры защиты. Население также призывают носить защитные маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

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