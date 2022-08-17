В столице открываются школьные ярмарки: где их искать

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В конце этой – начале следующей недели в столице заработают школьные ярмарки. В примарии сообщили, по каким локациям их можно будет найти.

Ботаника (22.08.-04.09.2022):

пересечение ул. Индепенденцей и бул. Куза-Водэ;

бул. Дачия, 3/1.

Буюканы (18.08-21.08.2022):

территория, прилегающая к ТЦ „Zity Mall”.

Центр (08.08- 04.09.2022):

ул. Измаильская – угол бул. Д. Кантемира;

ул. М. Варлаам, 56.

Чеканы (20.08.-10.09.2022):

А. Руссо, 63/1.

Рышкановка (22.08 – 04.09.2022):

Богдан Воевод, 1/1;

Кожокарилор, 6;

Александру чел Бун, 13, 15;

Болгарская, 99, 101, 103, 105.

Кроме того, с 22 августа по 4 сентября школьную ярмарку можно будет найти и на Центральном рынке: на ул. Митрополит Варлаам, в периметре Армянской и Болгарской.

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