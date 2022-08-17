В столице открываются школьные ярмарки: где их искать

В конце этой – начале следующей недели в столице заработают школьные ярмарки. В примарии сообщили, по каким локациям их можно будет найти.
Ботаника (22.08.-04.09.2022):
- пересечение ул. Индепенденцей и бул. Куза-Водэ;
- бул. Дачия, 3/1.
Буюканы (18.08-21.08.2022):
- территория, прилегающая к ТЦ „Zity Mall”.
Центр (08.08- 04.09.2022):
- ул. Измаильская – угол бул. Д. Кантемира;
- ул. М. Варлаам, 56.
Чеканы (20.08.-10.09.2022):
- А. Руссо, 63/1.
Рышкановка (22.08 – 04.09.2022):
- Богдан Воевод, 1/1;
- Кожокарилор, 6;
- Александру чел Бун, 13, 15;
- Болгарская, 99, 101, 103, 105.
Кроме того, с 22 августа по 4 сентября школьную ярмарку можно будет найти и на Центральном рынке: на ул. Митрополит Варлаам, в периметре Армянской и Болгарской.
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