В столице открыли центр паллиативной помощи онкобольным

В столице открыли центр паллиативной помощи онкобольным

Люди с неизлечимыми заболеваниями в муниципии Кишинёв смогут воспользоваться бесплатными услугами паллиативной помощи в открытом накануне центре.

“Центр надежды Кишинёв” — проект, разработанный при поддержке британской организации Hospices of Hope, передаёт moldpres.md.

Ранее аналогичный центр был открыт в Оргееве. Услуги, предоставляемые в центрах, бесплатны. Они покрываются из фондов обязательного медицинского страхования.

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