В столице открылась выставка “Art Safari”

Художественная выставка «Art Safari – мастера румынского искусства» вчера открылась в Национальном художественном музее Молдовы. Она организована Румынским культурным институтом им. Михая Эминеску, фондом им. Константина Мими, музеем в партнерстве с Департаментом по связям с Республикой Молдова и посольством Румынии в РМ.
По словам организаторов, любители искусства из Республики Молдова имеют возможность полюбоваться 30 монументальными произведениями, отобранными из частных коллекций, передает moldpres.md.
Выставка будет открыта до 22 января.
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