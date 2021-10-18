В столице от коронавируса привито более 33% жителей

В столице от коронавируса привито более 33% жителей

На сегодняшний день более 33% жителей столицы прошли полный курс вакцинации, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Об этом на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб сообщил заместитель начальника Управления социального обеспечения и здравоохранения Борис Гылкэ. 

– В Кишинёве выросло число получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Это очень радует, но для формирования коллективного иммунитета у нас мало вакцинированных, – отметил он. 

По словам чиновника, в последнее время отмечается высокий спрос на иммунизацию в мобильных пунктах вакцинации. В связи с этим он призвал не прекращать их деятельность, передаёт moldpres.md.

Где сегодня находятся мобильные пункты вакцинации можно узнать здесь.

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