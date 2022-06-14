В столице организуют публичные консультации по проекту Стратегии развития туризма Кишинёва

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, это комплексный документ, разработанный с целью определения туристического, исторического, социального и экономического потенциала, а также возможностей для развития туризма муниципия на 2022-2026 гг.

Было определено несколько стратегических целей, среди которых: долгосрочная устойчивость вмешательств и инвестиций для эффективного преобразования туристической экономики города в крупную туристическую достопримечательность; защита и последовательное развитие столицы с точки зрения природы, экосистем, демографического развития во всех зонах, имеющих потенциал для развития туризма, а также увеличение различных партнёрств.

Примария приглашает всех заинтересованных лиц принять активное участие и подать предложения до 17.00 27 июня 2022 года в электронном формате по адресу turism.dgect@cmc.md. Ответственное лицо: Ирина Попа, главный специалист в отделе развития туризма, тел. (022)-21-09-30.

Напомним, что в феврале этого года были начаты общественные обсуждения Стратегии развития туризма «Кишинёв – туристическая столица 2022-2026». Стратегический документ был разработан сотрудниками Главного управления экономики, торговли и туризма при поддержке команды Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) с привлечением структурных подразделений муниципалитета и экспертов в области городской архитектуры, истории, а также представителей бизнеса.

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