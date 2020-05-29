В столице организуют летние онлайн–лагеря для детей

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Примария Кишинева предлагает новый проект для детей муниципия – тематические лагеря онлайн. В связи с тем, что лагеря этим летом не будут работать, было решено организовать дистанционные мероприятия в июне текущего года.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, 11 внешкольных учреждений предложат виртуальные мастер-классы.

– Родители и дети муниципия смогут выбрать из предложенного широкого спектра мероприятий любой вид деятельности и, таким образом, вместе с организаторами будут развивать талант, творчество, мастерство и креативность. Дети получат возможность продолжить свои любимые занятия в разных сферах, – отметил Ион Чебан.

Мероприятия рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 16 лет. Дополнительную информацию можно получить на сайте https://chisinauedu.md/node/4567