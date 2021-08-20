В столице обустраивают сквер молодёжи

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Он расположен на улице Петру Заднипру, 3/2, рядом с Муниципальным молодёжным центром.

Работы по обустройству сквера, которые уже начались, финансируются муниципалитетом в рамках проекта «Гражданский бюджет Кишинёва» на 2020-2021 годы. Предстоит осуществить следующие работы: монтаж бордюров, установку сцены, городской мебели, теннисного стола и качели, системы уличного освещения, а также обустройство беседки и искусственного газона, – отметил генеральный примар Ион Чебан.

В этом году 8 проектов, представляющих общественный интерес, будут реализованы в рамках программы «Гражданский бюджет Кишинёва», финансируемой примарией. Работы будут выполняться профильными подразделениями столичной примарии совместно с авторами проектов.

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