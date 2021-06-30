В столице обустраивают подъездные пути к учебным заведениям

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Муниципальные службы осуществляют работы по обустройству подъездных путей к учебным заведениям столицы. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, данные мероприятия не проводились около 30 лет.

– В настоящее время ведутся работы над асфальтированием тротуара, дороги и парковочных мест на бульваре Дачия, 52 возле школы–детского сада №90. Ранее был обустроен вход в учебное заведение по улице Н. Зелинского, 26/3. Всего в этом году мы планируем обустроить подъездные пути к 9 учебным заведениям города, а также парковочные места, – отметил Чебан.

Работы по обустройству будут осуществляться по следующим адресам: ул. И. Пеливан, 30/2, ул. Путней, 93, ул. Г. Мадан, 85/1, бул. Дачия, 52, ул. Варшовия, 2, ул. Прага, 82, ул. Н. Зелинского, 26/3, ул. Н. Титулеску, 18, ул. П. Заднипру, 14/4. Ранее по этим адресам провели работы по подготовке фундамента, установке бордюров и засыпке тротуары гравием.

Напомним, что в этом году ремонтируются еще 35 дворов многоквартирных домов, по 7 в каждом секторе столицы.

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