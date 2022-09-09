В столице обсудили подготовку к новому отопительному сезону

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В примарии состоялось заседание с участием генерального примара, глав муниципальных подразделений и представителей компаний “Termoelectrica”, “Premier Energy” и “Chișinău-Gaz” по вопросу подготовки к отопительному сезону 2022-2023.

Участники совещания обсудили подготовку муниципального жилищного фонда к холодному сезону, готовность оборудования для уборки снега и запасов противоскользящих материалов, а также подготовку культурных, социальных и образовательных учреждений.

Как сообщил по итогам заседания генеральный примар муниципия Ион Чебан, ответственные лица доложили, что в многоквартирных домах проводятся работы по техническому обслуживанию, профилактике инженерных сетей и ремонту кровли. В первую очередь идёт подготовка домов, подключенных к системе центрального отопления. После подготовки систем отопления администраторы домов сконцентрируются на теплоизоляции, ремонте дверей на технических этажах, подвалах и т.д.

В условиях энергетического кризиса генеральный примар попросил ответственных лиц ускорить работы по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов.

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