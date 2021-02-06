В столице обсудили новый Закон о функционировании языков в РМ (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ приступили к разработке нового Закона о функционировании языков на территории РМ. Как и было обещано народными избранниками ранее, накануне состоялось первое заседание Координационного совета этнокультурных организаций. В дискуссиях по содержанию документа приняли участие бывшие главы Конституционного суда, эксперты в области языковой политики и представители этносов, проживающих в Молдове.

По словам депутата ПСРМ Гайка Вартаняна, это одна из площадок, которая будет использоваться для того, чтобы новый закон стал более защищённым от посягательств. Главная цель документа – соблюдение прав русскоязычных граждан Молдовы, а также обеспечение им доступа к базовым услугам государства. В ходе дискуссий озвучили три пути решения проблемы.

– Первый путь – это попробовать возродить закон 1989 года. Это должны определить конституционщики, если это возможно с юридической точки зрения. Второй путь – это зарегистрировать такой же закон, который был, но видоизменив его. Третий путь – это зарегистрировать различные законы в разных областях, то есть, межсекториальные законы. Например, связанные с административными вещами, с юриспруденцией, с образованием. То есть, грубо говоря, из одного закона разбавить, распределить 7-8 разных поправок в разные законодательства, – отметил Вартанян, пишет ntv.md.



В дискуссиях принял участие экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере, который отметил, что необходимость в Законе о функционировании языков на территории Республики Молдова крайне велика. Магистрат выразил готовность оказать помощь в разработке нового документа в области защиты прав нацменьшинств, чтобы в итоге он был жизнеспособным.

– Необходимость этого закона важна. Была, остаётся и будет важна для общества Республики Молдова, потому что мы знаем, что Молдова – многонациональное государство, где люди разговаривают на разных языках, но русский язык используется ими больше всего как язык межнационального общения между всеми этносами, которые живут в Республике Молдова. Для меня было странным, почему Конституционный суд признал закон неконституционным, – сказал Пулбере.

Представители этнокультурных организаций считают необоснованными аргументы, которые привёл КС в обосновании своего решения.

– Я думаю, что наше мнение учтут, как обещали нам депутаты, когда будут подавать повторно, примут закон и если кто-то посмеет подать на опротестование Конституционного суда, то шансов у этих людей не будет, – заявил председатель гагаузской общины Николай Терзи.

Депутаты от ПСРМ обещают подготовить и внести на рассмотрение парламента новый Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова до конца февраля. Напомним, ранее, в знак несогласия с вердиктом КС по закону, наделявшему русский статусом языка межнационального общения, тысячи жители районов республики вышли на протесты.



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