В столице объявлено ЧП в области здравоохранения до 15 марта (DOC)

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Соответствующее решение приняла Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

На сегодняшнем заседании комиссии было принято решение объявить по муниципию ЧП до 15 марта в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В то же время, пишет moldpres.md, Кишинёв снова попал под действие “оранжевого кода” в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению нового штамма “омикрон”.

Со всеми введёнными ограничениями можно ознакомиться в документе ниже.

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