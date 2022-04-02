В столице обезвредили ОПГ, на счету которой минимум 15 краж

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Правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж, совершённых на территории муниципия Кишинёв. На их счету около 15 преступлений. А ущерб превышает 700 тыс. леев.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемые были задержаны в городе Сынжера. Ими оказались жители Бендер в возрасте от 28 до 31 года. Ранее все привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Согласно материалам дела, мужчины выбирали дома, а затем несколько дней следили за их хозяевами. Таким образом они устанавливали время, когда никого нет дома. Мужчины проникали в дома, используя различные инструменты, и забирали все ценные вещи (золотые украшения, денежные средства, технику и т.д.).

В ходе расследования была установлена причастность подозреваемых по меньшей мере к 15 случаям краж, которые были совершены на территории столицы с января по март текущего года. Мужчины задержаны на 72 часа. Им грозит до 4 лет лишения свободы.

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