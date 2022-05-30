В столице обезвредили группировку, промышлявшую кражей автозапчастей (ВИДЕО)

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Сотрудниками ИП Ботаники задержаны четверо человек в возрасте от 20 до 30 лет.

Согласно материалам следствия, подозреваемые похищали дорогие комплектующие из автомобилей Mitsubishi – катализаторы от выхлопной системы. Задержанные причастны к 10 случаям краж, ущерб от которых оценивается в 250 000 леев.

Подозреваемые находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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