В столице обезвредили банду наркоторговцев: изъяты наркотики на 150 тысяч леев

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Восемь человек были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Речь идёт о семи мужчинах и женщине в возрасте от 19 до 48 лет. Все жители Кишинёва и ранее привлекались к уголовной ответственности.

В результате обысков правоохранители изъяли марихуану, героин, наркотики PVP, коноплю, метадон, психотропные таблетки, самодельные приборы для употребления наркотиков, весы, телефоны, SIM-карты и банковские карты. Стоимость найденных запрещённых веществ оставила 150 000 леев, сообщает пресс-служба ГИП.

По данному факту были арестованы два человека, остальные находятся под следствием на свободе. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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